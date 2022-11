A Dubai già fremono per Milan-Arsenal: "Campioni d'Italia contro la capolista in Premier"

Il 13 dicembre a Dubai si giocherà l'amichevole di lusso tra Milan e Arsenal, a margine dei ritiri che i due club svolgeranno negli emirati in vista della ripresa dei campionati dopo il Mondiale. La pagina ufficiale della Dubai Super Cup ha scritto questo presentando la sfida tra rossoneri e Gunners: "Arsenal contro Milan. I Campioni di Italia contro la capolista in Premier League, davvero cosa chiedete di più? Allacciatevi le cinture per favore per la Dubai Super Cup!". Il calcio di inizio è fissato alle ore 15 italiane, le 18 locali.

