A.Maldera: "Il Milan ha fatto meglio dell'Inter, peccato per qualche scelta sbagliata negli ultimi metri"

Ai microfoni di Milan TV, Andrea Maldera ha dichiarato al termine del derby di Coppa Italia: "Il Milan ha fatto meglio dell'Inter, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo creato diverse occasioni. Quando il Milan riesce a rubare palla altro sa rendersi pericoloso. La fase difensiva è stata molto buona come aveva chiesto Pioli. Nei duelli il Milan è stato superiore, peccato per qualche scelta sbagliata negli ultimi metri. Dopo le ultime due prestazioni, ho visto una prestazione da parte dei rossoneri".