A mezzanotte gioca il Milan: super test in USA contro il Manchester City

vedi letture

Il Milan è pronto per fare il suo esordio in terra americana. Stanotte a mezzanotte i rossoneri di Fonseca saranno di scena allo Yankee Stadium di New York dove affronteranno i campioni d’Inghilterra del Manchester City nella prima gara del Soccer Champions Tour 2024.

I PRECEDENTI TRA MILAN E MANCHESTER CITY

Fra le due squadre in gare amichevoli ci sono cinque precedenti, con il bilancio che sorride agli inglesi. Infatti, sono tre le vittorie dei Citizens contro i due successi dei rossoneri.

La prima sfida risale al 21 maggio 1934 e la gara che si giocò a Nizza in occasione della Coppa “Città di Nizza”, si chiuse con un netto successo dei rossoneri per 5 a 0. Per il Milan andarono in rete Stella e con una doppietta a testa Vecchi e Moretti.

Il 25 agosto 1981 il Milan di Radice a San Siro si impose di misura per 1 a 0 grazie alla rete di Antonelli alla mezzora. Fu anche l’ultimo successo dei rossoneri, che poi persero le ultime tre amichevoli.

Il 9 agosto 2008 in Inghilterra il Milan di Ancelotti perse 1 a 0 in occasione del Trofeo “Cook Trophy” a causa della rete di Bojinov al 38’. In questa occasione nel Milan fece il suo esordio la meteora Viudez, che in rossonero non lasciò nessuna traccia.

Cinque estati più tardi, ovvero il 31 luglio 2013, a Monaco di Baviera in occasione dell’Audi Cup, i rossoneri subirono un pesante 5 a 3, con tutte e otto le reti segnate nella prima frazione. Inglesi che dopo appena 36’ erano sul 5 a 0 con le reti di Silva, Richards, Kolarov e una doppietta di Dzeko. Il Milan di Allegri, nel giro di cinque minuti realizzò tre goal con Petagna e due volte El Shaarawy, ma nella ripresa la squadra inglese controllò il risultato colpendo anche un legno con Negredo.

L’ultimo incrocio fra le due squadre risale al 27 luglio 2014 negli Stati Uniti. In occasione della International Champions Cup (sconfitte per i rossoneri anche contro Olympiacos e Liverpool) il City di Pellegrini inflisse al Milan un pesantissimo 5 a 1 all’Heinz Field Stadium di Pittsburgh. Come l’anno prima fu traumatica la partenza dei ragazzi di Inzaghi, che presero quattro reti nei primi 26’. Jovetic, Sinclair, Navas e Ihenacho superarono il povero Agazzi (non esente da colpe), prima della rete di Muntari al 42’. Nella ripresa dopo una rete annullata a Balotelli e un violento temporale, gli inglesi trovarono anche la quinta rete con Jovetic.

(statistiche a cura di Valentino Cesarini)