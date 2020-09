A. Sala confessa: "È stato Kessie a consigliarmi il Cesena"

Alessandro Sala, giovane centrocampista di scuola rossonera, si è trasferito in prestito al Cesena. Il diciannovenne, durante la presentazione in bianconero, ha rivelato di essere stato consigliato da Kessie per la scelta: "E' stato Franck Kessie a consigliarmi Cesena. Nell'ultimo periodo lui mi ha aiutato molto e ho deciso di ascoltare il suo consiglio". L'ivoriano giocò a Cesena nella stagione 2015/16.