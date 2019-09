A Torino possibile avvicendamento Rodriguez-Theo: lo svizzero in Serie A è rimasto in panchina solo quattro volte

Giovedì potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto per Theo Hernandez dopo la buona impressione nella ripresa di Milan-Inter. Sarebbe quindi un avvicendamento con Rodriguez che, in questi due anni, ha conosciuto pochissime volte le esclusioni: considerando solo il campionato, infatti, lo svizzero è rimasto in panchina solo quattro volte, l'ultima lo scorso 4 aprile nell'1-1 tra Milan ed Udinese.