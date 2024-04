Abate festeggia la finale conquistata: "La storia è scritta, ora si va in Finale"

Nella giornata di ieri la Primavera di Ignazio Abate ha scritto la storia del settore giovanile italiano e rossonero. Battendo il Porto in semifinale ai calci di rigore, infatti, il Milan ha raggiunto per la prima volta in assoluto la finale di Youth League, diventando tra l'altro la prima italiana a riuscirci.

I rossoneri non vogliono però fermarsi a questo, anzi, vogliono portare a termine questo sogno tornando a Milano con la coppa, ma l'Olympiacos si prospetta essere un avversario abbastanza ostico da affrontare. Tempo per preparare la partita comunque ce n'è, ma nel frattempo Ignazio Abate si è aggregato ai festeggiamenti social dei suoi ragazzi per la finale raggiunta postando sul suo profilo ufficiale Instagram alcune foto della partita di ieri scrivendo in didascalia: "La storia è scritta, ora si va in Finale...ONE MORE!".