Abbiate pietà, è sempre il solito pazzo Milan: bene la vittoria, ma l'approccio è (quasi) sempre sbagliato

vedi letture

Il solito Milan, ingenuo e poco reattivo nel primo tempo e con più garra e qualità nella ripresa vince 2-1 in rimonta contro il Como, l'ennesimo ribaltone di questa stagione così particolare. Una vittoria che sicuramente può dare morale e continuità in Serie A, ma che non cambia la situazione (e atteggiamento) poco positivo della squadra ad inizio partita. Male ancora una volta Gimenez, poco servito e spesso fuori dal gioco rossonero. E' solo colpa sua? Non credo, è la struttura di questa squadra non adatta (oggi) alle qualità del messicano.

Molto bene Abraham, si rivede Loftus

Grande impatto dell'inglese, protagonista con un super assist per Reijnders in occasione del 2-1. In questo momento, è lui il possibile titolare per questa squadra, poco da dire. Importante anche l'ingresso di Loftus Cheek, protagonista dell'espulsione di Dele Alli e autore di un ottimo ingresso in un momento delicatissimo della serata. I due inglesi potrebbero davvero rivelarsi le armi vincenti (e con grande sorpresa) di questo finale di stagione.

Sempre con fatica

O si vince così oppure niente. Sembra davvero un Milan destinato a soffrire sempre in ogni partita. Bene la rimonta, bene la vittoria, bene il risultato, ma questo non può passare come una cosa normale. Il Milan perchè sbaglia sempre l'approccio? E' questo il grande mistero. Oggi la qualità salva ancora il Diavolo, ma potrà bastare ogni volta?