Abbonamenti 2024/25, bene il Milan: i dati rispetto alla scorsa stagione

Nonostante le tante critiche ed incertezze legate ai movimenti della dirigenza rossonera nel calciomercato, i tifosi del Milan hanno risposto comunque presente anche quest'anno per quanto riguarda il discorso abbonamenti, dimostrando la loro passione ed attaccamento ai colori della società meneghina che quest'anno compirà 125 anni.

I dati rispetto alla passata stagione sono leggermente peggiori, ma La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha fatto una proiezione scrivendo che alla chiusura della campagna per il 2024-25 si toccheranno valori molto simili a quella della scorsa, dove il Milan riuscì a piazzare tutte le tessere messe sul mercato (41.500). Al momento quelle sottoscritte sono 37.000, numero raggiunto anche grazie all'apertura della vendita libera di venerdì scorso, tutt'ora in atto.