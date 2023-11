Abodi: "Registro positivamente che il progetto stadio del Milan va avanti"

Andrea Abodi, Ministro per lo sport, è intervenuto a margine del DLA Piper Sport Forum "La nuova sfida del calcio: combinazione di performance sportiva e finanziaria" a San Siro ai media presenti, tra cui TMW.

Che idea si è fatto sulla vicenda relativa a San Siro?

"Registro positivamente che il progetto del Milan va avanti, che l'Inter ha una sua progettualità e che su San Siro c'è una volontà del Comune di recuperare una agibilità progettuale, che non sia soltanto legata al vincolo che è stato apposto su questa infrastruttura, che ha certamente caratteristiche affascinanti e una storia meravigliosa. Mi auguro che si possa adattare anche al futuro e non solo ricordare i trionfi del passato. È un po' l'auspicio per tutta Italia, che si consacra qui a Milano dove il problema indubbiamente c'è. Mi fermo qua per rispetto di quello che ha fatto e sta facendo l'amministrazione comunale. Da Ministro mi preoccupo soltanto che la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi si possa effettuare qui nelle modalità che abbiamo deciso, ma è una preoccupazione che non esiste".