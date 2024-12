Abraham a MTV: "Oggi sembrava quasi non volesse entrare. Prime 8? Io ci credo, siamo il Milan"

Nel post partita di Milan-Stella Rossa, ai microfoni di Milan TV è intervenuto anche Tammy Abraham, autore del gol che ha regalato i 3 punti alla formazione di Paulo Fonseca. Queste le sue dichiarazioni.

Secondo gol consecutivo in Champions League per te. È quasi sembrato non volesse entrare quella palla...

"Sembrava essere una di quelle partite dove tu vuoi segnare a tutti i costi ma la palla non voleva entrare. Ho creduto in me stesso, nei miei compagni di squadra. È stata tutta una questione di farsi trovare al posto giusto al momento giusto, e fortunatamente per me la palla alla fine è entrata ed ho segnato".

In cosa potete migliorare in futuro?

"Io penso che la squadra debba supportarsi non solo in allenamento, ma anche in partita. Siamo un gruppo incredibile, tutto lo sanno, e lo dobbiamo dimostrare. Dobbiamo attaccare e difendere da squadra, essere tutt'uno. Io penso che miglioreremo giorno dopo giorno. Quella di oggi era una vittoria importantissima. Alla fine la cosa più importante era la vittoria, e l'abbiamo ottenuta".

Sulla possibilità di entrare nelle prime 8 della Champions League.

"Io ci credo. Siamo il Milan, siamo una squadra forte. Ogni competizione che giochiamo vogliamo vincerla. Non dobbiamo fare altro che lavorare ed andare avanti da squadre e lo otterremo".