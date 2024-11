Abraham a Sky: "Vogliamo giocare come contro il Real. Camarda avrà un'ottima carriera"

Il Milan è arrivato a Bratislava. Domani pomeriggio alle 18.45 i rossoneri sfideranno i padroni di casa dello Slovan, ultimi in classifica in Champions League con zero punti, in occasione della quinta giornata della massima competizione europea. Direttamente dal teatro della gara di domani, il Tehelné Pole, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 l'attaccante rossonero Tammy Abraham che nella partita è atteso come uno dei titolari, a causa dell'assenza per squalifica di Alvaro Morata. Le sue parole.

Sulla titolarità domani, un'opportunità? "Ovviamente, per noi tutte le partite sono importanti. Arriviamo da un'ottima vittoria contro il Real e vogliamo giocare ancora così, continuare con questa fiducia. Sappiamo che siamo un'ottima squadrea"

Come stai? Come sta la squadra? "Io sto bene. Credo che per noi come squadra ci sono alcune differenze, a volte va bene e altre meno. Dobbiamo avere la giusta mentalità in ogni partita e giocare allo stesso modo. Per noi è importante mantenere la stessa qualità"

Sui leader del Milan: "Abbiamo tante qualità diverse: ci sono alcuni leader, altri che parlano in campo e fuori. In tutte le situazioni dobbiamo essere leader con i giovani. Dobbiamo incoraggiare tutti quanti. Per me è importante soltanto giocare bene"

Su cosa può dare al posto di Morata e se preferisce giocare con lui o al suo posto: "Sono cresciuto guardando Morata. Bello essere sia con lui che al suo posto: abbiamo qualità differenti e ci sono tanti giocatori diversi. Noi abbiamo l'opportunità di aiutare la squadra e ci dobbiamo provare in ogni modo"

Su Camarda: "E' un buon giocatore. Molto giovane e si vede che ha grandi qualità, importante essere inquesto gruppo con grandi giocatori che lo possono aiutare. Avrà un'ottima carriera"