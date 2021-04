Abraham in vendita, il Chelsea cerca soldi per l'assalto a un grande bomber: c'è il Milan

Tammy Abraham può lasciare il Chelsea la prossima estate. L'attaccante inglese classe '97 non è riuscito a convincere Thomas Tuchel e i blues sono pronti a metterlo sul mercato, soprattutto per reperire fondi in vista del grande colpo che hanno in mente per la prossima estate.

Il Chelsea, infatti, vuole un grande numero 9: Sergio Aguero svincolato è sicuramente una opzione, ma i primi due nomi in cima alla lista dei desideri sono quelli di Erling Haaland e Romelu Lukaku, calciatori il cui costo - nel caso in cui dovessero davvero finire sul mercato - non sarebbe inferiore ai 100 milioni di euro.

Tornando ad Abraham, il costo fissato dal Chelsea è 40 milioni di sterline (circa 46 milioni di euro,ndr) e sulle sue tracce c'è soprattutto il West Ham. Però - rivela il tabloid inglese 'London Evening Standard' - anche il Milan s'è informato negli ultimi giorni sulla sua situazione. Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni, anche perché Milan e Chelsea hanno anche un'altra situazione da risolvere, ovvero quella relativa al riscatto di Fikayo Tomori, calciatore che il Milan potrà acquistare a fine stagione per 28 milioni di euro.