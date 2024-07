Abraham-Milan, Pellegatti: "La trattativa potrebbe forse avere un'accelerazione se il Milan mettesse nell'affare Saelemaekers"

vedi letture

Intervenuto così sul proprio canale Youtube, il giornalista e tifoso milanista Carlo Pellegatti ha voluto dire la sua in merito agli ultimi sviluppi di mercato del Milan. Infatti, la novità delle ultime ore riguarderebbe un apprezzamento dei dirigenti giallorossi per Saelemaekers, che dunque potrebbe essere inserito nella trattativa per Tammy Abraham. Proprio di questa indiscrezione ha parlato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, le sue considerazioni:

“Il giocatore che oggi potrebbe interessare alla Roma, è questa è la novità, è Alexis Saelemaekers. La trattativa potrebbe avere, forse, un'accelerazione se il Milan mettesse sul tavolo il calciatore belga. Saelemaekers permetterebbe alla Roma di essere più equilibrata, permetterebbe a Dybala di stare un pochino più avanti. Ecco dove potrebbe sbloccarsi la trattativa".