Abraham: "Primo derby di Milano e prima vittoria. I nostri tifosi sono speciali"

Nel post-partita di Inter-Milan, Tammy Abraham ha rilasciato queste parole ai microfoni di Radio Serie A: "E' stata un'esperienza incredibile. Era un derby, ne ho visti così tanti in questi anni ed è bellissimo. E' un momento speciale per me, primo derby di Milano e prima vittoria. Eravamo due squadre oggi, ma si sentivano i nostri tifosi cantare tutta la sera. Sono speciali e siamo contenti di avergli regalato questi tre punti oggi".

Questo il tabellino di Inter-Milan di Serie A:

INTER-MILAN 1-2

Marcatori: 10’ Pulisic, 28’ Dimarco, 89’ Gabbia.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 82’ Carlos Augusto); Dumfries (dal 63’ Darmian), Barella (dal 74’ Zielinski), Calhanoglu (dal 63’ Asllani), Mkhitaryan (dal 63’ Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Martienez, de Vrij, Bisseck, Palacios, Arnautovic, Correa, Taremi. All. Simone Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic (dal 78’ Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (dal 87’ Chukwueze); Abraham (dal 90’+2 Pavlovic), Morata (dal 78’ Loftus-Cheek). A disp.: Torriani, Raveyre, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Musah, Zeroli. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Mariani

Ammoniti: 18’ Mkhitaryan, 38’ Fofana, 40’ Calhanoglu, 86’ Asllani, 88’ Dimarco.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.