Verso Milan-Monza: rossoneri in campo con la nuova maglia Home 2025/2026

vedi letture

Sabato sera alle 20.45 il Milan giocherà l'ultima partita di questa lunga e deludente stagione: i rossoneri sfideranno il Monza retrocesso a San Siro, in una partita tra le due ex squadre di Silvio Berlusconi che quest'anno sono decadute. Il clima non sarà semplice dal momento che la Curva Sud ha annunciato un ritrovo sotto Casa Milan per le ore 17 e successivamente ha sottolineato che rimarrà allo stadio solo per i primi 15 minuti prima di uscire e lasciare l'impianto.

La partita sarà invece l'occasione per vedere dal vivo per la prima volta in azione la nuova maglia Home 2025/2026. In tal senso il Milan, nella sezione ticketing del sito, ha annunciato che a partire dalle 18.45 sarà allestita una speciale area dedicata ai tifosi rossoneri con musica, face painting, intrattenimento e un pop-up store: tutto questo per celebrare l'arrivo della nuova maglia. L'iniziativa avrà luogo nei pressi dell'ingresso del Museo di San Siro.