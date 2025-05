Italiano tra due fuochi: il Bologna lo vuole blindare, ma per Tare è l'uomo da cui deve ripartire il Milan

Risolta la questione direttore sportivo, il Milan procederà nella sua opera di restyling con il nuovo allenatore. Una volta sistematosi nel suo nuovo ufficio, il dirigente albanese avvierà le trattative per colui il quale sostituirà Sergio Conceiçao in panchina, scelta tutt'altro che semplice e che richiederà del tempo. dato che dopo le scommesse fallite di questa stagione il Milan non può permettersi di sbagliarla.

Tre sarebbero i profili che Igli Tare starebbe monitorando, ma fra tutti uno in particolare metterebbe d'accordo tutti dalle parti di Casa Milan: Vincenzo Italiano. Dopo gli ottimi risultati ottenuti prima allo Spezia e poi alla Fiorentina, il tecnico italo-tedesco si è confermato anche a Bologna migliorando nel gioco ma dimostrandosi essere soprattutto un vincente proprio ai danni del Milan.

OSTACOLO BOLOGNA - Scrivono questa mattina i colleghi della Gazzetta dello Sport che nel futuro di Vincenzo Italiano ci sarebbe più il Bologna che altro, anche se la partita con il Milan è appena cominciata alla fine. Il Club rossonero resta in agguato nel momento in cui il tecnico decidesse di non rinnovare con i rossoblù, ma dalle parti di Casteldebole filtra un moderato ottimismo anche lato proprietà, con il presidente (e proprietario) Joey Saputo sicuro di continuare così anche nella prossima stagione. Con una Coppa Italia in bacheca è giusto riconoscere il lavoro fatto da Vincenzo Italiano, ed è per questo che il Bologna gli avrebbe offerto un rinnovo di contratto fino al 2027, con opzione per un'altra stagione, a 2,5 milioni di euro a stagione che diventano 3 con i vari bonus.

LE ALTERNATIVE - In casi come questi non esiste alcun piano A, B o C, ma semplicemente un preferito e delle alternative di lusso. Vincenzo Italiano resta ed è il preferito in assoluto di Igli Tare per il nuovo corso del Milan, ma allo stesso tempo il prossimo direttore sportivo del Diavolo monitorerebbe anche la situazione di Massimiliano Allegri, il cui nome è stato con insistenza accostato al Napoli, e Roberto De Zerbi.