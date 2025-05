Dopo due utili consecutivi il Milan chiude il bilancio della stagione 2024/25 in rosso

Secondo le stime di Calcio e Finanza, allo stato attuale l'esercizio 2024/25 del Milan farà registrare un divario negativo tra ricavi e costi nell'ordine dei 25 milioni di euro, per un bilancio che si chiuderebbe dunque in perdita per la prima volta dopo due utili consecutivi. Più nel dettaglio, precisano i colleghi, a costi in leggera crescita si contrappongono ricavi in calo, con un abbattimento della voce "plusvalenze" che nella stagione 2023/24 era spinta dalla cessione verso il Newcastle di Sandro Tonali.

C'è però da dire che in questo caso sarebbe meglio utilizzare il condizionale, dato che grazie la società rossonera potrebbe sfruttare la nuova finestra di calciomercato introdotta dalla FIFA e che si chiuderà il prossimo 30 giugno per portare a termine operazioni in uscita, tra calciatori in prestito e quelli che potrebbero uscire a prescidenre (Reijnders e Theo Hernandez) che garantirebbero un beneficio economico.

TORNA IL SEGNO ROSSO A BILANCIO: LA PREVISIONE SENZA COPPE EUROPEE - Per la prima volta dopo due anni il Milan potrebbe registrare una perdita a bilancio che secondo le previsioni dei colleghi di Calcio & Finanza dovrebbe ammontare a circa 25 milioni di euro. Se il margine di manovra per questa stagione può consentire alla società rossonera di avere comunque un bilancio piuttosto equilibrato, più complicata sarà sicuramente la situazione per la stagione 2025/26, quella in cui il Diavolo non parteciperà a nessuna competizione europea.

Paragonando di conseguenza gli introiti di questa stagione con le stime della prossima, al Club di RedBird potrebbero arrivare a mancare circa 80 milioni di euro tra i premi per la qualificazione e i risultati raggiunto in Champions League, oltre ai vari incassi dello stadio per le case casalinghe disputate nel corso della competizione. Inoltre l'assenza da coppe europee potrebbe anche incidere su alcuni bonus legati agli sponsor principali, soldi che il Milan potrebbe recuperare tramite il calciomercato.