Oettle (CCO Milan): "La nuova maglia ha un design che valorizza la nostra tradizione, introducendo al contempo sottili elementi di innovazione"

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato quanto segue dopo l'uscita della nuova prima maglia del Milan: "La nuova maglia Home riflette l'heritage del Club attraverso un design che valorizza la nostra tradizione, introducendo al contempo sottili elementi di innovazione. Si ispira alla storia dei nostri colori e dei nostri simboli, proseguendo il percorso stilistico sviluppato con PUMA nelle ultime stagioni. Il risultato è una maglia che unisce tradizione e innovazione in modo coerente, restando comunque fedele alle nostre radici".

IL COMUNICATO UFFICIALE

"The devil is in the details", un omaggio a uno dei simboli storici del Club

AC Milan e PUMA hanno presentato oggi il nuovo Home Kit dei rossoneri per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design che rende omaggio a uno dei simboli storici del Club.

Coniata dal fondatore Herbert Kilpin nel 1899, la sua visione per il Club era quella di una "squadra di diavoli": "I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari". Il simbolo del diavolo è da allora diventato un elemento distintivo del Club, riconosciuto dai tifosi di tutto il mondo. Il sogno di Kilpin ha così preso vita, gettando le basi per una storia che dura da oltre 125 anni.

Nel nuovo Home kit per la stagione 2025/26, le classiche strisce verticali rossonere sono arricchite da fiamme che le attraversano e da uno stemma rosso fuoco, offrendo un'interpretazione moderna delle radici storiche del Club e dando vita a un kit infernale per giocatori e tifosi.