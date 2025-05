È previsto che Igli Tare firmi con il Milan tra oggi e domani

Ci siamo, il nuovo corso del Milan sta per cominciare. Dopo un casting durato qualche mese, la proprietà rossonera ha alla fine deciso di nominare Igli Tare come direttore sportivo del Club. È tutto pronto per il suo ingresso in dirigenza, con l'ex Lazio che da dietro le quinte starebbe anche già cominciando a lavorare date le voci che si susseguono in merito al futuro della panchina del Milan.

Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all'altro, ma questo scenario non sarebbe più contemplato, anche perché oramai il Milan è deciso ed è pronto a ripartire. A confermare ulteriormente questo il collega Matteo Moretto, che sui propri canali social ha svelato che la firma di Igli Tare con la società rossonera è prevista tra oggi e domani, e non all'inizio della prossima settimana come era invece previsto. C'è voglia di cominciare e ripartire subito, ma soprattutto di non perdere più tempo.