Bologna, c'è ottimismo per la permanenza di Italiano in panchina

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro di Vincenzo Italiano e di Alex Jimenez:

Su Vincenzo Italiano: "Ieri c'è stato un incontro importante tra l'entourage di Italiano e il Bologna. I segnali che arrivano sono di grande ottimismo per questa continuità di progetto. Il Bologna non vuole ripetere quello che è successo un anno fa con Thiago Motta, credono molto in Italiano e vogliono continuare con lui. Ad oggi il futuro di Italiano è sicuramente più al Bologna che in altri club. Vediamo se arriverà la firma sul rinnovo nei prossimi giorni, ma al Bologna si respira grande ottimismo su questa questione".

Su Alex Jimenez: "Jimenez ha fatto bene in una stagione difficile per il Milan. Anche chi arriverà, cioè Igli Tare, che tra oggi e domani firmerà e diventerà il nuovo direttore sportivo del Diavolo, lo considerà un giocatore importante. A prescindere dal Real Madrid che ha il controllo sul giocatore con la famosa opzione di recompra e dall'interesse di un club importante pronto a fare un'offerta importante per lui, la priorità di Jimenez è quello di restare al Milan. E' considerato un tassello importante per il futuro del Diavolo".