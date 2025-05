MN - Perinetti su Tare: "Bravo sul mercato e anche nella gestione del quotidiano"

Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Una scelta arrivata dopo un lungo casting e che solo in questa settimana è stata fatta. Ne abbiamo parlato con uno storico dirigente come Giorgio Perinetti, che ci dice la sua. Ecco le sue parole a MilanNews.it:

Direttore, Tare è la scelta giusta per il Milan?

"Credo che il Milan abbia valutato vari profili e se ha preso la decisione di andare su Tare sono d'accordo con chi l'ha preso e felice per Tare che dopo un periodo di fermo meritava la chance. Perché è un professionista serio, aziendalista e la persona ideale per fare questo ruolo al Milan".

Cosa la convince del dirigente albanese?

"Ha una doppia valenza: le qualità sul mercato sono riconosciute, perché ha preso giocatori alla Lazio a cifre concorrenziali dando origine a plusvalenze. Ma ha anche una presenza importante per quel che significa il rapporto nello spogliatoio, cosa che al Milan è mancata. Perché la gestione del quotidiano è molto più importante del mercato stesso. Se prendi giocatori bravi ma la gestione è insufficiente i risultati non sono ottimali. Tare ha entrambe le qualità, sia di mercato che di gestione del quotidiano".