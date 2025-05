Protesta a Casa Milan, la Curva Sud: "Vogliamo coinvolgere ogni tifoso per per contestare in maniera pacifica l’operato della proprietà e di tutta la dirigenza"

La Curva Sud Milano lancia un nuovo messaggio in vista della protesta annunciata per sabato a Casa Milan, prima di Milan-Monza. Un’iniziativa aperta a tutti i tifosi rossoneri, uniti da una sola voce per contestare in modo pacifico la gestione della società.

"La manifestazione di sabato a casa milan non è riservata alla curva sud o ai milan club, ma vuole coinvolgere qualsiasi tifoso milanista per contestare in maniera pacifica l’operato della proprietà e di tutta la dirigenza, nessuno escluso!

Vi aspettiamo alle 17.00 puntuali, senza bandiere, stendardi, sciarpe, perché purtroppo non c’è nulla da festeggiare. Al termine dell’iniziativa. Ci muoveremo tutti insieme in corteo verso lo stadio dove, nonostante ciò che abbiamo passato in questi mesi, canteremo per le vie della nostra città con passione, orgoglio e milanismo, tutto ciò che manca in ogni ruolo chiave di questa società".