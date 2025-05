Milan, dialogo avanzato con il Manchester City per Tijjani Reijnders

Il Milan non parteciperà a nessuna competizione europea nella prossima stagione. Senza gli introiti derivanti dall'Europa, c'è la concreta possibilità della cessione di un big e al momento il più vicino a lasciare il Diavolo è Tijjani Rejnders. Lo riferisce Sky che aggiunge che il dialogo con il Manchster City è avanzato.

Il club di via Aldo Rossi ha intanto scelto chi sarà il nuovo direttore sportivo, vale a dire Igli Tare che sta già lavorando in attesa della firma che arriverà nei prossimi giorni. L'ex Lazio sarà a Milano la prossima settimana quando uscirà l'ufficialità e ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione del nuovo dirigente milanista.

E la prima scelta che dovrà prendere Tare sarà ovviamente il nuovo allenatore. Per Vincenzo Italiano, la priorità è restare al Bologna, ma se non dovesse trovare un accordo con il club emiliano allora aprirà la porta al Milan. Il club rossonero ha anche altre soluzioni, come per esempio Massimiliano Allegri, che sembra essere anche un'idea del Napoli in caso di addio di Conte. Thiago Motta potrebbe essere l'outsider. Siamo solo all'inizio del casting per la panchina, ci potrebbero essere anche altri nomi che per il momento non sono ancora usciti.