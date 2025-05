Caos Serie B, playout rinviati: il Coni respinge il ricorso della Salernitana

Doccia fredda per la Salernitana, che ha visto respingersi il ricorso avverso la decisione della Lega B circa il rinvio a data da destinarsi del playout, che avrebbero coinvolto il club granata, ma che sono stati sospesi dopo la bomba scoppiata in quel di Brescia. Come infatti noto, la formazione lombarda, per inadempienza circa la scadenza del 17 febbraio, verrà penalizzata di quattro punti, che porteranno alla riscrittura della classifica della stagione cadetta: Brescia quindi retrocessa in Serie C, Frosinone salvo e Salernitana e Sampdoria ai playout.

Di seguito, la nota del CONI:

"Il Presidente del Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport , prof. avv. Vito Branca, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2025 (Salernitana/LNPB/FIGC), con un provvedimento assunto inaudita altera parte, ha rigettato l'istanza cautelare e ha disposto la fissazione dell'udienza per la trattazione in data 10 giugno 2025, a partire dalle ore 12:30".

Ricordiamo che la società di patron di Danilo Iervolino vuole scendere in campo prima che si chiuda il caso giudiziario del Brescia per garantire poi il ripescaggio alla perdente dello spareggio salvezza, qualora ai lombardi, dopo appunto i playout, venisse confermata la penalizzazione dopo i vari gradi di giudizio in caso di ricorso; situazione non praticabile se le Rondinelle fossero retrocesse adesso.