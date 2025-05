A novembre Tare parlava così del Milan: "Ha tutto per fare un grande campionato ma serve continuità"

Igli Tare è ormai prossimo a diventare il prossimo Direttore Sportivo del Milan, firmando un contratto triennale da poco meno di un milione di euro a stagione. L’ex dirigente della Lazio, ospite a DAZN Serie A Show a novembre 2024, parlava così della rosa rossonera:

“Io penso che il Milan ha tutto per fare un grande campionato, perché le due vittorie nel derby e contro il Real Madrid hanno fatto vedere che è una squadra che ha la stoffa per lottare con tutte le altre con tutte le altre. Purtroppo manca la continuità nei risultati consecutivi perché vedendo le altre che corrono, e anche molto veloci, sono chiamati in causa per non sbagliare più. E questa è la parola chiave in questo momento, adesso penso che giocatori come Leao, Pulisic, Loftus-Cheek, Theo, Fofana sono giocatori che possono dare ancora molto di più. Anche loro stessi devono alzare l’asticella”.