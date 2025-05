Brambati: "Milan, sul taccuino di Tare ci sono Italiano e Allegri"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Come commenta le nuove parole di Conte che ha punzecchiato Inzaghi?

"Lui parla di un percorso sportivo e sono d'accordo con lui. La Champions è una competizione legata al momento, soprattutto quando vai avanti. Devi avere fortuna nei sorteggi, fortuna nell'incontrare una squadra che può essere non al meglio in quel momento. Il campionato è un percorso più lungo e fa uscire la forza di una squadra. La Champions è una competizione più legata ad episodi, che ti possono andare bene o male. E può non vincere la più forte. Non credo però che abbia fatto un riferimento a Inzaghi in questo intervento".

Conte fenomenale ma la Champions, in particolare la finale, non l'ha mai vissuta:

"Quando l'ha fatta probabilmente ha avuto un po' meno fortuna. Gli anni che l'ha fatta col Chelsea è stato eliminato dal Barcellona. Non si può discutere uno come Conte, che può essere che non sia stato fortunato nel suo percorso europeo. Uno non deve giudicare una carriera solo se alza trofei".

L'Inter lo ha perso il titolo?

"Se lo dovesse vincere il Napoli è perchè lo ha perso l'Inter. L'ho sempre detto. Perchè l'Inter aveva la rosa più forte. Conte adopera sempre gli stessi? E' perché non valuta gli altri allo stesso livello. E' per questo che sono sulle gambe oggi. Il Napoli non ha la stessa rosa dell'Inter, e non ha da gennaio Kvaratskhelia. Ma io comunque per domani non sono sicuro di nulla ancora, ossia che lo Scudetto sia stato già assegnato. Sappiamo tutti dell'inimicizia tra Napoli e Cagliari. Certo, quando vai in campo, sei salvo, e gli altri devono per forza vincere...".

Juve, Champions ormai a un passo?

"Non sono sicuro neanche di questo. A me piacerebbe, per quello che è stato il percorso, che in Champions vadano Bologna, Lazio o Roma. La Juve ha speso tanto, facendo diverse brutte figure. La Roma ha capito i suoi errori e si è buttata su Ranieri. Il Bologna mi è piaciuto, bravo Italiano e si è meritato di sollevare un trofeo".

Italiano rinnoverà?

"E' uno dei due nomi che Tare ha nel suo taccuino, l'altro è Allegri. E' vero, sono due allenatori diversi ma sul tavolo Tare ha due progetti diversi, con due squadre diverse e due diversi obiettivi. Non lo so, io credo che i due allenatori che aveva sul taccuino un mese fa erano questi. Poi non so, magari Allegri gli è scappato".