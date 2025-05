Zauri: "Tare al Milan avrà le stesse pressioni che ha avuto alla Lazio"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Luciano Zauri ha parlato di Milan e della possibilità per Igli Tare di diventare il nuovo direttore sportivo dei rossoneri.

Tare vicino al Milan. Lei lo ha conosciuto, un pregio e un difetto?

"Prende una persona capace, lo ha dimostrato alla Lazio. Ha fatto tantissime cose buone ,anche errori, ma è maturato tanto. E anche per Tare la Lazio ha portato a casa trofei e dei giocatori interessanti. E' uno caparbio, quando si mette in testa qualcosa lo porta in fondo".

Con i giocatori che rapporto ha?

"Ottimo, perchè è stato calciatore e conosce certe dinamiche. Se dovesse andare al Milan, prenderebbero un ottimo dirigente".

Pensava che potesse diventare così bravo come dirigente?

"Sinceramente non mi aspettavo ruoli dirigenziali. Non mi sarei neanche Simone Inzaghi allenatore, anche se è sempre stato un ottimo conoscitore di calcio. Tare non pensavo potesse diventare così importanti ma le qualità le aveva. E' un direttore a cui piace molto stare sul campo, a osservare la squadra".

Quale la difficoltà maggiore che potrebbe incontrare al Milan?

"C'è poca differenza con la Lazio. L'ambiente Lazio ti trascina, Roma non è meno problematica di Milano. Avrà lo stesso tipo di pressioni, gli verrà chiesto di vincere lo Scudetto come è successo nell'ultimo suo periodo alla Lazio".