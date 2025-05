Milan, Theo pubblica una foto con la nuova maglia della prossima stagione

Theo Hernandez ha pubblicato sul proprio profilo di Instagram ha pubblicato una foto nella quale indossa la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2025-2026 che è stata presentata questa mattina, accompagna dallo slogan coniato dal club rossonero per l'occasione: "The Devil is in the datails". Chissà se il terzino francese la indosserà anche il prossimo anno visto che non mancano le voci su un suo futuro lontano dal Milan.

Questo il comunicato del Milan sulla nuova prima maglia che farà il suo esordio sabato nell'ultimo match di questa stagione contro il Monza a San Siro: "AC Milan e PUMA hanno presentato oggi il nuovo Home Kit dei rossoneri per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design che rende omaggio a uno dei simboli storici del Club. Coniata dal fondatore Herbert Kilpin nel 1899, la sua visione per il Club era quella di una "squadra di diavoli": "I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari". Il simbolo del diavolo è da allora diventato un elemento distintivo del Club, riconosciuto dai tifosi di tutto il mondo. Il sogno di Kilpin ha così preso vita, gettando le basi per una storia che dura da oltre 125 anni. Nel nuovo Home kit per la stagione 2025/26, le classiche strisce verticali rossonere sono arricchite da fiamme che le attraversano e da uno stemma rosso fuoco, offrendo un'interpretazione moderna delle radici storiche del Club e dando vita a un kit infernale per giocatori e tifosi".