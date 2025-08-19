Il Verona perde subito uno dei suoi migliori giocatori: Suslov, operato, dovrà star fuori 6-7 mesi

Il Verona perde subito uno dei suoi migliori giocatori: Suslov, operato, dovrà star fuori 6-7 mesiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:42News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il centrocampista del Verona, Tomas Suslov, è stato operato nel pomeriggio dal professor Pierpaolo Mariani a Villa Stuart, in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito, ci vorranno dai 6 ai 7 mesi per rivederlo in campo. Il giocatore effettuerà la rieducazione in Slovacchia, suo paese d'origine. (ANSA).