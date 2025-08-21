Iuliano e la griglia scudetto: "Napoli in prima fila, poi Juve, Inter e Milan"

vedi letture

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha rilasciato queste parole sul prossimo campionato di Serie A ai microfoni di Radio TV Serie A: "Chi vedo davanti? In prima fila il Napoli di Conte. Ho giocato otto o nove anni con lui e Antonio era già così intenso da capitano, ci costringeva sempre a dare il massimo. Se c’è lui si vince! Poi la Juve leggermente dietro, ma i bianconeri se partecipano a qualche competizione partono sempre per vincere, è Dna. Tudor l’ho vissuto sia da calciatore che da allenatore: è stato un gran giocatore, molto sfortunato a livello fisico, uno dei più grandi talenti che abbia mai visto. Poi sono stato suo vice a Udine e posso dire che dopo Conte è tra i più bravi, lavora tanto e bene.

Poi l’Inter, perché vale un po’ il discorso fatto per la Juve, anche se i nerazzurri dovranno smaltire in fretta la grande delusione dell’anno passato, e il Milan di Max Allegri. Sono molto curioso di vedere la Roma di Gasperini e mi azzardo a dire che il Como farà molto bene perché è una società seria che sta crescendo in base agli obiettivi che si pone".

