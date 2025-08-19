Ricci: "Ecco in cosa devo migliorare. Mi piacciono molto Rodri e Lobotka"

Samuele Ricci, intervistato da Cronache di spogliatoio, ha rilasciato queste parole sui prossimi step personali: "Devo migliorare in tante cose. Tecnicamente, certo, ma anche dal punto di vista della presenza in campo. Non parlo tanto della grinta, quanto proprio del riuscire a essere più "dentro" la partita. A volte mi piace abbassarmi a prendere palla, ma magari perdo qualcosa nella fase difensiva, quella più dura. Però rispetto a com’ero prima, anche grazie al lavoro fatto recentemente, sono migliorato tanto, soprattutto fisicamente. Ho lavorato molto sulla forza nei primi anni, e ogni stagione continuo a migliorare. I margini ci sono sempre, sotto tanti aspetti: fisico, mentale, ma anche extra-campo, come l’approccio e la preparazione. A livello tattico quello forse è un po’ più difficile se non hai una predisposizione naturale, ma è comunque un’area in cui cerco di crescere. Poi, tutto ciò che riguarda la parte atletica, la puoi allenare anche al di fuori del campo, ed è lì che puoi fare la differenza".

SUI SUOI MODELLI: "Mi piace molto Rodri, anche se fa un gioco un po’ diverso. In Italia mi piace molto Lobotka, secondo me è fortissimo in entrambe le fasi e riesce ad abbinarle molto bene. Ci sono tanti centrocampisti che ammiro, anche mezzali, che magari non fanno il mio ruolo, ma da cui si può imparare molto. Mi ricordo Sergej Milinković-Savić… era Empoli-Lazio, il giorno del mio esordio, abbiamo perso 3-1. Mi ha colpito tantissimo e ho pensato subito: ‘Se tutti gli altri sono così…’. È stato un impatto forte!".

