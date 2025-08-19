Modric convocato dalla Croazia per le sfide di settembre a Far Oer e Montenegro

La Croazia di Zlatko Dalic ha già reso nota la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte all'impegno contro le Far Oer del 5 settembre e il Montenegro dell'8 settembre, valide per le qualificazioni ai mondiali.

Si riporta di seguito la lista completa:

Portieri: Livakovic (Fenerbahce), Ivusic (Hajduk Spalato), Kotarski (Copenaghen).

Difensori: Gvardiol (Manchester City), Juranovic (Union Berlino), Caleta-Car (Real Sociedad), Sutalo (Ajax), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Fiorentina), Erlic (Midtjylland).

Centrocampisti: Modric (Milan), Pasalic (Atalanta), Majer (Wolfsburg), Baturina (Como), Jakic (Augsburg), Sucic (Inter), Moro (Bologna), Fruk (Rijeka).

Attaccanti: Perisic (PSV), Kramaric (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Pasalic (Orlando City), Ivanovic (Benfica).

IL POST DI MODRIC

Milan-Bari 2-0 di ieri sera ha visto, tra le altre cose, anche l'esordio di Luka Modric in maglia rossonera. Il croato è stato accolto dall'enorme boato di un San Siro che contava più di 70mila persone nonostante il periodo dell'anno non favorevole. Il centrocampista è parso tanto emozionato e felice quanto i tifosi sugli spalti e ha condiviso la sua gioia su Instagram: "La mia nuova casa! Grazie di cuore a tutti i milanisti per la splendida accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato ieri a San Siro. Ci vediamo sabato!".