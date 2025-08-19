Jacobelli: "Vlahovic piace molto al Milan. Il suo futuro è assolutamente aperto, ne va sottolineata la professionalità"

Xavier Jacobelli, giornalista, si è così espresso a TMW Radio sul futuro di Dusan Vlahovic: "Serve una punta centrale, il Napoli abbonda di esterni ma ha bisogno di un terminale offensivo. Sappiamo quanto Conte avesse insistito con De Laurentiis per ritrovare Lukaku, serve un attaccante con quelle caratteristiche. Si sono fatti i nomi di Hojlund e Krstovic, mancando due settimane alla chiusura del mercato il Napoli ha il tempo per trovare il sostituto o l’alternativa giusta che serve per l’attacco visti i tanti impegni che attendono i campioni d’Italia. Vlahovic? Il suo futuro è assolutamente aperto, va sottolineata la professionalità di Vlahovic che fin dal primo giorno di ritiro si è allenato al meglio nonostante lo scenario probabile di una cessione. Vlahovic sta brillando per impegno e serietà, ha segnato tre gol in amichevole e sta facendo. Piace molto al Milan, lo ha confermato ieri Tare prima della sfida con il Bari e si affaccia anche il Napoli visto l’infortunio di Lukaku”.

IL MILAN FA SUL SERIO

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, è il Milan il club che può fare più sul serio per Vlahovic. Esiste uno scenario in cui il serbo può rimanere alla Juventus, ma il Milan è il club che nelle ultime due settimane ha mosso i passi più concreti, poi bisognerà vedere se il giocatore sceglierà di andare, se si troverà un accordo e quant'altro in questi ultimi giorni, ma il Milan è la squadra che al momento si è mossa in modo serio per lui.