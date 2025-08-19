Di Gennaro: "L'arrivo di Tare, che è un vero ds, ha dato un’identità e una linea guida alla campagna acquisti"

Antonio Di Gennaro, opinionista, si è così espresso a TMW Radio sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri: “Si sono viste cose buone aspettando Modric e Jashari. C’è un clima diverso, l’arrivo di Tare che è un vero direttore sportivo e ha dato un’identità e una linea guida alla campagna acquisti. Sta facendo operazioni intelligenti, la cessione di Thiaw a 40 milioni con l’acquisto di De Winter a 20 milioni è una grande operazione”.

Quanto è grave il problema di Lukaku per il Napoli?

“Se è uno strappo serviranno oltre tre mesi, vista anche la corporatura di Lukaku. Se non lo lavori bene può essere anche peggio di un infortunio al ginocchio, vista l’età e la corporatura di Lukaku può essere ancor più grave”.

Quale può essere il profilo giusto per sostituire Lukaku?

“Vlahovic sarebbe il profilo giusto, sarebbe una rivincita per lui ma deve ridimensionarsi anche caratterialmente. Hojlund ha costi diversi, può essere un’operazione più fattibile. Il Napoli ha capacità economiche, ma ha già speso tanto. Conte ribatte sempre dicendo di creare una squadra competitiva anche qualora dovesse andar via, per avere un livello importante devi prendere giocatori importanti. Serve un giocatore già pronto, Lucca non è un titolare per il Napoli. Vlahovic potrebbe essere una soluzione importante, forse il Napoli è l’unica squadra italiana che può spendere una cifra del genere”.