Tanti auguri a Samuel Chukwueze che oggi compie 26 anni

vedi letture

Samuel Chukwueze compie oggi, 22 maggio 2025, 26 anni! Alla sua seconda stagione con il Milan, l'esterno nigeriano ha portato qualità, imprevedibilità e dinamismo nel reparto offensivo ogni volta che è stato chiamato a dare il suo contributo in campo. Dopo un periodo di ambientamento, ha trovato spazio distinguendosi per accelerazioni, giocate brillanti e qualche gol pesante, come quello con il Parma a San Siro.

Il suo dribbling è stato un'arma preziosa per stappare gli ultimi minuti delle partite: 68 presenze, 8 gol e 5 assist per lui nei due anni in rossonero. Il Club e i tifosi gli augurano il meglio. Buon compleanno, Samu!