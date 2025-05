Inizierà a breve il valzer delle panchine in Serie A: tante big coinvolte

"Il domino delle panchine" scrive il Corriere della Sera oggi in edicola. Si scalda il mercato degli allenatori e le big sono pronte a cambiare. Vincenzo Italiano ha incontrato il Bologna mentre il Milan prepara la sua offerta in attesa della firma del nuovo direttore sportivo che sarà Igli Tare: l'ex Lazio pronto a firmare un triennale da 800mila euro dovrebbe poi lanciare l'assalto al tecnico dei felsinei che potrebbe però rinnovare con i rossoblù.

Allegri pronto a tornare in pista. Due al momento le opzioni per l'ex allenatore della Juventus: il Napoli o l’Inter se lasciano Conte e Inzaghi. Nemmeno Raffaele Palladino, che ha appena rinnovato il suo contratto con la Fiorentina, è al sicuro. Non sembrano esserci dubbi invece sul futuro di Gianpiero Gasperini, pronto a restare ancora all'Atalanta.

Rinnovo o addio, non ci sono altre strade per Simone Inzaghi. "Chi, adesso, metterebbe in dubbio la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, con uno scudetto in palio domani sera a Como e una Coppa dei Campioni da contendere al Psg a fine mese? Forse nessuno. Eppure le voci di un’offerta in doppia cifra, 20 milioni, proveniente dall’Arabia, precisamente dall’Al Hilal, per il piacentino non rendono lo scenario futuro così ovvio come sembrerebbe", sottolinea il quotidiano.