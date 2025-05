Malesani: "Italiano è pronto e capace, penso possa allenare qualsiasi club"

Ospite alla festa per i venti anni del 'Viola Club Firenze 2005' il l'ex tecnico Alberto Malesani, che in carriera ha allenato anche il Bologna, ha detto la sua su Vincenzo Italiano, tra i possibili nomi per la panchina del Milan nella prossima stagione. Un estratto delle sue considerazioni:

"È come se l’avessi vinta io. È un allenatore pronto e capace, fino ad ora non ha mai sbagliato. Penso che possa allenare qualsiasi squadra. Ha tante idee che fanno la differenza".