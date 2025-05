La stagione del Milan comincerà presto. Prima di Ferragosto possibile turno preliminare di Coppa Italia

A ogni azione corrisponde una reazione. Il nono posto in classifica obbliga il Milan a stravolgere i propri piani in vista della prossima stagione, ma anche ad anticiparli, dato che ci sarà da affrontare un turno preliminare di Coppa Italia, proprio come fatto dal Napoli la scorsa estate.

Non a caso La Gazzetta dello Sport questa mattina ha scritto "Coppa Italia prima di Ferragosto?", dato che c'è questa possibilità per il Diavolo di giocare contro il Bari questo turno della competizione di cui è stata finalista in questa stagione.