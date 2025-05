"Una squadra di diavoli". Da qui l'idea delle fiamme che attraversano le strisce rossonere e dello stemma rosso fuoco

AC Milan e PUMA hanno presentato oggi il nuovo Home Kit dei rossoneri per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design che rende omaggio a uno dei simboli storici del Club.

LA SCELTA STILISTICA

Coniata dal fondatore Herbert Kilpin nel 1899, la sua visione per il Club era quella di una "squadra di diavoli": "I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari". Il simbolo del diavolo è da allora diventato un elemento distintivo del Club, riconosciuto dai tifosi di tutto il mondo. Il sogno di Kilpin ha così preso vita, gettando le basi per una storia che dura da oltre 125 anni.

Nel nuovo Home kit per la stagione 2025/26, le classiche strisce verticali rossonere sono arricchite da fiamme che le attraversano e da uno stemma rosso fuoco, offrendo un'interpretazione moderna delle radici storiche del Club e dando vita a un kit infernale per giocatori e tifosi.

Lo stemma monocromatico, diventato una consuetudine nel calcio moderno, è stato introdotto gradualmente anche dal Club nel corso degli ultimi anni, sulla maglia Away (2023/24 e 2024/25), sul Third kit (2021/22, 2023/24, 2024/25) e su tutti i Fourth kit dal 2021 ad oggi. La scelta stilistica è stata fatta affinché lo stemma risaltasse ancora di più sulle tradizionali strisce rossonere. Nel nuovo Home kit per la stagione 2025/26, le classiche strisce verticali rossonere sono arricchite da fiamme che le attraversano e da uno stemma rosso fuoco, offrendo un'interpretazione moderna delle radici storiche del Club e dando vita a un kit infernale per giocatori e tifosi.