AC Milan apre un nuovo Milan Junior Camp in Spagna

AC Milan è lieta di annunciare l'apertura di un secondo Milan Junior Camp in Spagna, segnando uno step importante nel crescente rapporto tra il Club rossonero e la penisola iberica, iniziato con l'apertura del Milan Junior Camp di Gran Canaria.

Il progetto, nato grazie alla collaborazione con la società Groupstars Global Gestion SL, si terrà dal 7 al 12 luglio presso l'impianto sportivo di Las Fuentes, situato nel comune di Aspe, in provincia di Alicante. L'iniziativa darà la possibilità a ragazzi e ragazze in un'età compresa tra i 6 e i 17 anni, di vivere un'esperienza formativa basata sul Metodo Milan, consentendo inoltre al Club di rafforzare la propria presenza in territorio spagnolo.

Sotto la guida esperta del tecnico rossonero Giuseppe Vuono, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nelle metodologie Milan. Questo programma non solo incoraggia il divertimento e il gioco, ma anche lo sviluppo personale, il tutto in un contesto sicuro e stimolante. L'arrivo del Milan Junior Camp ad Alicante testimonia l'attenzione continua del Club rossonero nel creare legami con l’estero, cercando allo stesso tempo di contribuire alla cultura calcistica locale attraverso il know-how e l'esperienza di un Club come AC Milan.

Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, ha commentato: "L'inaugurazione di questo Milan Junior Camp rispecchia la missione del Milan di avvicinare i giovani al mondo del calcio all'interno di un ambiente educativo e stimolante. Il progetto promuove i valori rossoneri quali rispetto e integrazione, legandosi ad un territorio che ha sempre avuto nel calcio un punto fermo della sua cultura".

Jorge Luiz Perez, Presidente di Groupstars Global Gestion SL, ha aggiunto: "Come organizzatore del Milan Junior Camp, sono molto orgoglioso di ospitare nella mia città il camp di un Club così rinomato nel mondo. Grazie al programma del Milan Junior Camp garantiremo ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno, allenamenti di livello e momenti di divertimento e svago. Per noi è, inoltre, molto importante che le famiglie vengano informate rispetto al lavoro che faremo durante la settimana affinché si sentano parte integrante del progetto e dell’esperienza rossonera".