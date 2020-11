AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE - Nota sui rimborsi degli abbonamenti. Il Milan da un anno ha modificato le condizioni generali

In merito al recente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AC Milan sottolinea che già da circa un anno ha deciso di modificare le condizioni generali di abbonamento, come evidenziato dall'Authority.

Il processo di rimborso avviato dalla prima partita disputata a porte chiuse (8 marzo 2020) ha coinvolto immediatamente sia i titolari di biglietti per la singola partita, sia gli abbonati, per i quali in via migliorativa rispetto alle normative, è stato previsto un rimborso monetario. Al termine della stagione di Serie A TIM 2019-20 sono stati poi rimborsati tutti gli abbonati che ne hanno fatto richiesta, per il totale delle partite disputate a porte chiuse.