AC Milan e PUMA proseguono nel progetto RE:JERSEY: i dettagli

Fonte: acmilan.com

Al via il concorso in cui PUMA e il Club invitano i tifosi a riciclare i propri capi usati per incentivare modelli di produzione circolare e vincere premi esclusivi.

In continuità con l'impegno dimostrato già nel corso nella passata stagione, AC Milan si schiera nuovamente al fianco di PUMA nell'ambito del progetto di circolarità RE:JERSEY, lanciato per promuovere modelli di produzione che garantiscano maggiore sostenibilità attraverso metodi di riciclo da capo a capo.

Se i kit prodotti da PUMA sono realizzati al 100% da poliestere riciclato, i kit realizzati con il progetto RE:JERSEY sono composti al 75% da maglie da calcio riutilizzate e al 25% da SEAQUAL® MARINE PLASTIC, attraverso un processo chimico che garantisce un minore impatto ambientale e le stesse performance del poliestere vergine.

A partire da domani, proprio nell'ambito del progetto promosso da PUMA, il Club lancerà infatti uno speciale concorso a premi e utilizzerà i propri store di Casa Milan, San Siro e San Babila come centri di raccolta nei quali i tifosi potranno riconsegnare in appositi bin i propri indumenti usati - anche logori, strappati e con loghi, ricami e stemmi, ma necessariamente composti al 100% da poliestere - per garantire loro una nuova vita e contribuire così alla riduzione degli sprechi.

Al momento della consegna, i tifosi riceveranno un codice di attivazione per potersi iscrivere al concorso, che metterà in palio maglie Home 2022/23 - sia autografata dai calciatori rossoneri che indossata e autografata da Olivier Giroud - ma anche biglietti per selezionate partite casalinghe di Serie A e accessi all'area Hospitality del Club durante le stesse. Il concorso avrà inizio domani, sabato 17 settembre, e premierà i primi tifosi rossoneri già al termine del corrente anno solare.

AC Milan si avvarrà del supporto di Vesti Solidale, cooperativa onlus che dal 1998 si occupa di servizi alla persona, ambientali e sociali tra cui la raccolta differenziata di indumenti, per valutare quali capi riconsegnati potranno considerarsi idonei al riciclo. I capi non idonei rimarranno invece a disponibilità della stessa onlus, che ne disporrà per i propri progetti a supporto di persone e famiglie in situazioni di forte disagio sociale.

Il lancio del concorso, inserendosi armonicamente nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale del Club, segue una prima adesione di AC Milan allo stesso progetto sostenibile di PUMA, in occasione della quale le Prime Squadre rossonere hanno vestito maglie RE:JERSEY prima di due gare di Serie A, nonché il lancio della capsule collection realizzata lo scorso febbraio con PUMA e KOCHÉ dal recupero di maglie da calcio inutilizzate.