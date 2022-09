AC Milan for Peace: mercoledì Shevchenko sarà a Casa Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Mercoledì sarà una giornata davvero speciale a Casa Milan dove è atteso un grande ex rossonero come Andriy Shevchenko che vuole ringraziare la famiglia rossonera per l'iniziativa "AC Milan for Peace". I primi 50 tifosi che si presenteranno con la maglia Special Edition - Manchester 2003 for Ukraine avranno la possibilità di farsela autografare.