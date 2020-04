AC Milan-Iterpro: avanti insieme

In seguito all'estensione della partnership fino a luglio 2022 con Iterpro, Technical Supplier ufficiale che continua a fornire la sua piattaforma digitale per la gestione dei dati, AC Milan è lieta di annunciare che la società londinese ha appena rilasciato un nuovo prodotto che sarà di grande supporto soprattutto in questi tempi difficili: la Iterpro Player App.

Utilizzando questa app, infatti, sarà possibile migliorare la comunicazione con i giocatori, specialmente durante il periodo di confinamento. Per mezzo di questo strumento digitale, i giocatori potranno accedere direttamente al proprio calendario e vedere i dettagli delle sessioni di allenamento, così come fornire allo staff tecnico indicazioni sulle proprie condizioni fisiche. Inoltre, lo staff tecnico potrà condividere con i giocatori dei video per analizzare aspetti specifici del loro gioco, aggiungendo indicazioni e commenti.