Accade oggi, 15 luglio 2020: il Milan si impone per 3-1 contro il Parma

Accade oggi, 15 luglio 2020: il Milan vince 3-1 contro il Parma nella 33esima giornata di Serie A, campionato 2019\2020. I rossoneri allenati da Stefano Pioli si imposero in un San Siro senza pubblico, complice il periodo post-covid grazie ai gol di Kessiè, Romagnoli e Hakan Çalhanoğlu. Per il Parma segnò in rete Kurtic nel corso del primo tempo.