Accade oggi, 31 agosto 2007: il Milan vince la Supercoppa Uefa contro il Siviglia

Accade oggi, 31 agosto 2007: il Milan vince la Supercoppa Uefa battendo 3-1 il Siviglia. Allo stadio Louis II di Monaco i rossoneri erano scesi in campo con Dida in porta, Oddo, Kaladze, Nesta e Jankulovski in difesa, Ambrosini, Gattuso e Pirlo a centrocampo; Seedorf e Kaka alle spalle di Inzaghi. La squadra di Ancelotti inizialmente ebbe qualche difficoltà e il primo gol fu degli spagnoli con Renato, al tredicesimo del primo tempo.

Nella ripresa arrivarono il pari di Inzaghi e poi le reti di Jankulovski e Kakà. La gara fu preceduta da vari omaggi in memoria di Antonio Puerta, difensore del Siviglia scomparso tragicamente nei giorni precedenti, colpito da arresto cardiaco durante Siviglia-Getafe. Per ricordarlo tutti i giocatori di entrambe le squadre hanno indossato una maglia che, sotto il proprio numero, riportava il suo nome.

