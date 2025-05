Accordo per Luis Henrique all'Inter per quasi 25 milioni di euro

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - L'Inter è a un passo da Luis Henrique: sarebbe stato raggiunto l'accordo verbale per l'esterno brasiliano in arrivo dall'Olympique Marsiglia. Si attende dunque l'ufficialità per il nuovo colpo di mercato dopo una lunga trattativa. Il giocatore, classe 2001, potrebbe unirsi alla sua nuova squadra già per il Mondiale per Club. In attesa che tutto sia messo nero su bianco, l'enciclopedia on line Wikipedia ha già cambiato lo 'status' di Luis Henrique, dato già come nuovo attaccante dell'Inter. (ANSA).