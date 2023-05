Acerbi a Sky: "Martedì sarà la stessa partita. Leao? Sarà un valore aggiunto, è il migliore che hanno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a Sky Sport, Francesco Acerbi ha commentato così la vittoria dei nerazzurri sul Milan: "Abbiamo avuto un po di occasioni. Siamo entrati male nel secondo tempo, potevamo subire gol. Dobbiamo stare attenti per il ritorno, abbiamo fatto un piccolo passo ma niente di più".

Un piede a Istanbul? "No, io no. Penso neanche la squadra e sarebbe un grande errore. Come abbiamo fatto gol noi, possono farlo anche loro. Martedì sarà una partita come questa"

Su Leao: "Sappiamo che Leao è un valore aggiunto, è il giocatore migliore che hanno. Ma sta nel gruppo fare qualcosa di non pensato ad inizio anno".