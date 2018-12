acmilan - 16 dicembre, il giorno più bello del Milan: doppia rimonta di Zapata e Muntari

Il 16 dicembre e un risultato positivo del Milan. Una costante nel tempo. Quando gioca nel giorno del suo compleanno, il Milan mediamente centra un buon risultato. Ci sono vari esempi storici, fra cui la prima gara disputata dai rossoneri al rientro dal Giappone dopo il terzo titolo mondiale conquistato a Tokyo contro l'Olimpia di Asuncion: uno 0-0 a Roma, all'Olimpico, tra una Roma favorita e un Milan stanco per viaggio e fuso orario.

4- 16 DICEMBRE 2013, MILAN-ROMA 2-2

In campo di lunedì, con un Milan frastornato da un girone d'andata negativo e una Roma lanciatissima. La squadra di Garcia era stata anche in testa alla classifica per diverse settimane, a inizio stagione. Ma la data amica sorregge il Milan che, grazie ai gol di Zapata e Muntari, raggiunge due volte i giallorossi. Non solo: a fine gara Balotelli sfiora di pochissimo il clamoroso 3-2.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 2-2

MILAN: Abbiati (1'st Gabriel), De Sciglio, Zapata, Bonera, Emanuelson (44'st Zaccardo), Poli (22'st Matri), De Jong, Muntari, Montolivo, Kaká, Balotelli. All.: Allegri.

ROMA: De Sanctis, Maicon, Benatia, Castan (44' Burdisso), Dodò, Bradley, De Rossi, Strootman, Ljajic (36'st Florenzi), Destro (19'st Totti), Gervinho. All.: Garcia.

Arbitro: Rocchi.

Gol: 13' Destro (R), 30' Zapata (M), 7'st rig. Strootman (R), 32'st Muntari (M).