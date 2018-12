acmilan - 16 dicembre, il giorno più bello del Milan: la rimonta di Firenze

Il 16 dicembre e un risultato positivo del Milan. Una costante nel tempo. Quando gioca nel giorno del suo compleanno, il Milan mediamente centra un buon risultato. Ci sono vari esempi storici, fra cui la prima gara disputata dai rossoneri al rientro dal Giappone dopo il terzo titolo mondiale conquistato a Tokyo contro l'Olimpia di Asuncion: uno 0-0 a Roma, all'Olimpico, tra una Roma favorita e un Milan stanco per viaggio e fuso orario.

1- 16 DICEMBRE 2006, FIORENTINA-MILAN 2-2

La partita della svolta in campionato della stagione rossonera. Utilizzate le poche risorse a disposizione fra mancate vacanze e relativi infortuni per passare il turno in Champions League, il Milan era in ritardo in campionato. Il mese di novembre era stato nerissimo. Ma a Firenze ecco la risalita, con i rossoneri sotto 2-1 ma con il gol del pareggio liberatorio di Gilardino a pochi secondi dalla fine.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 2-2

FIORENTINA: Frey, Ujfalusi, Dainelli, Kroldrup, Pasqual, Donadel, Liverani, Gobbi, Montolivo (17'st Jorgensen), Mutu (34'st Pazzini), Toni. All.: Prandelli.

MILAN: Kalac, Cafu, Simic, Kaladze, Jankulovski, Brocchi (34'st Inzaghi), Gattuso, Pirlo, Seedorf (40'st Gourcuff), Kaká, Gilardino. All.: Ancelotti.

Arbitro: Saccani.

Gol: 4' Gilardino (M), 20' rig. Mutu (F), 31'st Mutu (F), 44'st Gilardino (M).